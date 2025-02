Descopera Timisoara!

Dupa un an de succes in care peste o mie de timisoreni au explorat farmecul ascuns al orasului, Organizatia de Management al Destinatiei Timisoara anunta continuarea tururilor tematice ghidate saptamanale din seria "Descopera-ti orasul" si in 2025. Tururile au luat deja startul la inceputul lunii februarie si vor continua in fiecare weekend pana la sfarsitul anului.Participarea este gratuita, pe baza de inscriere, iar tururile vor avea loc in fiecare weekend pana la sfarsitul anului. Cei ... citește toată știrea