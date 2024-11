Descoperire macabra intr-un parc din Lipova O femeie a fost gasita fara suflare intr-o fosa septica. Era in canalizare de cel putin 3 ani

Descoperire macabra in Baile Lipova, la 30 de kilometri de Arad. O femeie a fost gasita moarta, cu mainile legate, intr-o fosa septica aflata in mijlocul unui parc. Un instalator care verifica scurgerea unei cladiri aflate in renovare a anuntat autoritatie.Femeia avea o statura inalta si purta ciorapi de nyoln si cizme de cauciuc. Langa trup s-au gasit si o geaca si un fes. ... citește toată știrea