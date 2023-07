Casa Bredicenilor din Lugoj, a gazduit vineri, 30 iunie, de la ora 18, intalnirea cu scriitorul timisorean George Schinteie, cu ocazia lansarii noului sau volum de versuri "Desertul de cuart - poeme in bataie vintului", editie bilingva romano-franceza.Aparut in acest an, in conditii grafice excelente, la Editura "Cosmopolitan-Art" din Timisoara, volumul bilingv, tradus in franceza de Gabrielle Danoux, are o prefata semnata de prof. dr. Cristina Sava, o postfata a scriitorului timisorean Marian ... citeste toata stirea