Deseurile medicale se arunca doar cu plan depus la primarie

Primaria Timisoara reaminteste tuturor producatorilor si generatorilor de deseuri medicale (umane si veterinare) ca au obligatia ca, pana la 1 martie 2025, sa depuna Planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala (umana si veterinara) desfasurata in anul precedent.Continutul Planului este inclus in regulamentul privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala (umana si veterinara) in Timisoara, iar intreaga documentatie necesara se regaseste pe site-ul ... citește toată știrea