Autoritatile din Timisoara se pregatesc pentru a preintampina aparitia oricaror probleme la evenimentele din cele doua zile de inchidere a Capitalei Culturale, in zilele de 7 si 8 decembrie. Peste o suta de jandarmi, dar si politisti, politisti locali, pompieri, vor veghea la buna desfasurare a evenimentelor. Organizatorii se asteapta la prezenta in Piata Unirii, locul principal de desfasurare a concertelor de final, a peste 20.000 de oameni in fiecare dintre zile.Organizatorii au anuntat deja