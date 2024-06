Desfasurare impresionanta de forte la Timisoara, dupa ce un avion a aterizat de urgenta. A fost activat Planul Rosu de Interventie

Desfasurare impresionanta de forte la Timisoara, dupa ce un avion a aterizat de urgenta pe aeroportul din oras, din cauza unei amenintari cu bomba. Aproape 130 de pasageri au fost debarcati in conditii de maxima securitate, iar bagajele au fost controlate. Timp de o ora si 10 minute, autoritatile din Timis au avut Planul Rosu activat. Verificarile aeronavei, care a plecat din Polonia cu destinatia Egipt, au durat cateva ore.Vacanta de cosmar in Turcia pentru o familie de romani Panica in ... citește toată știrea