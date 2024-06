Despre conexiunea dintre plante si stiinta moderna, la UVVG

Lector dr. Oana Matei a sustinut recent in incinta Campusului Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad, o prelegere care a urmarit sa prezinte aspecte legate de aparitia stiintei moderne.Sub titlul "The Artificial Life of Plants in the History and Philosophy of the European Thought," cadrul didactic al UVVG a abordat cateva exemple de experimente cu plante si a reliefat cum, din punct de vedere metodologic, acestea au contribuit la aparitia stiintei moderne.Evenimentul a avut loc in ... citește toată știrea