Detalii socante despre crima din vestul tarii. Profesorul universitar care si-a ucis iubita, trimis in judecata

Profesorul universitar din judetul Bihor care, in luna mai, si-a ucis iubita a fost trimis in judecata. Decizia vine la 4 luni de la crima. Atunci, cadavrul femeii a fost gasit in spatele unei benzinarii parasite, pe un teren viran cu multa vegetatie. Ca sa nu fie observat, trupul neinsufletit a fost acoperit cu mai multi saci menajeri. Tanara ucisa avea 30 de ani si era asistent universitar, in Cluj-Napoca.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj au decis ca Bone Ferenc, profesorul