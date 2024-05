Detinut evadat de la un punct de lucru din Timisoara, capturat dupa mai putin de doua ore

Duminica, 19.05.2024, in jurul orei 11.15 s-a constatat ca detinutul SZENDERSZKI MIHALY, in varsta de 54 de ani, condamnat definitiv la 9 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice, clasificat in regim deschis, a parasit punctul de lucru exterior, fara supraveghere, situat pe strada Otto Rudolf din Timisoara.In vederea capturarii detinutului, au fost dispuse masuri specifice, respectiv: blocarea cailor de acces pe ... citește toată știrea