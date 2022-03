Detinutii politici anticomunisti, din perioada 1944-1989, comemorati, in capitala Caras Severinului

Ziua comemorarii detinutilor politici anticomunisti din perioada 1944-1989 a fost marcata, in capitala Caras Severinului, la troita din Parcul Carasana din municipiul Resita, printr-o slujba de pomenire, urmata de luari de cuvant si depuneri de coroane de flori in memoria celor care au patimit in timpul regimului comunist ateu, aparand credinta in Dumnezeu si demnitatea poporului roman.Evenimentul a debutat cu o slujba de pomenire savarsita de un sobor de preoti condus de parintele Mihai ... citeste toata stirea