Detinutul care a evadat ieri de la Buzias a fost prins, la 80 de kilometri de Timisoara

Detinutul care a evadat miercuri dimineata, din Sectia Exterioara a Penitenciarului Timisoara de la Buzias, a fost prins in aceasta dimineata. Gheorghe Mois a fost descoperit si incoltit in jurul orei 9.00, in zona localitatii Olosag, la aproximativ 80 de kilometri distanta de Timisoara, scrie Observator News.Tanarul in varsta de 30 de ani a evadat, miercuri dimineata, de la un punct de lucru al Penitenciarului Timisoara, la Buzias. Alarma a fost data in jurul orei 9:50, cand s-a constatat ca ... citeste toata stirea