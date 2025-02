Deviere a tramvaielor la Gara de Nord

Tramvaiele de pe liniile 1, 8 si 9 vor circula deviat in data de 28 februarie 2025, in intervalul orar 07:00 - 19:00, avand capat de linie la bucla de pe bulevardul Dambovita. In acest interval, tramvaiele nu vor mai intoarce la Gara de Nord, anunta STPT.Aceasta masura este necesara in urma solicitarii transmise ... citește toată știrea