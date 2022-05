Dezastru in Timis, facut de furtuna pornita in miez de noapte: copaci cazuti, acoperisuri luate si TIR-uri rasturnate

Judetul Timis a fost lovit in noaptea de miercuri spre joi, 25/26 mai, de o furtuna puternica in urma careia zeci de copaci au fost rupti si mai multe acoperisuri au fost luate de vant. De asemenea, mai multe masini au fost distruse si zeci de curti si subsoluri au fost inundate. Meteorologii au emis miercuri seara, 25 mai, o avertizare cu cod portocaliu de averse torentiale, frecvente descarcari electrice, grindina si intensificari ale vantului in zona de Centru, Nord, Sud si Vest a judetului ... citeste toata stirea