Dezastrul e complet. Fara solutii, primarul Dominic Fritz trimite o scrisoare deschisa catre premierul Nicolae Ciuca si parlamentarii de Timis: Nu avem parghii de a sustine continuarea serviciului de termoficare

TIMISOARA. De regula il ponegreste, iar cand ii ajunge cutitul la os, ii cere disperat ajutor. Primarul Timisoarei solicita iarasi sprijin de la Guven. Aceasta dupa ce in noiembrie, ii oferea un ajutor financiar record de 54 de milioane de lei pentru Colterm.Dominic Fritz a transmis o scrisoare deschisa premierului Nicolae Ciuca si parlamentarilor de Timis, in care face apel la acestia sa gaseasca solutii pentru sistemul centralizat de incalzire aflat in pragul colapsului la Timisoara. ... citeste toata stirea