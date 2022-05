Dezinsectie aeriana! Actiunea va avea loc in a doua parte a acestei luni

Primaria Municipiului Lugoj a anuntat ca va desfasura doua actiuni de dezinsectie aeriana in a doua parte a lunii mai.Interventiile vizeaza eliminarea mustelor, capuselor si tantarilor."Lucrarile de dezinsectie se vor desfasura in doua etape, pentru a creste eficienta. Primul zbor este programat dupa data de 15 mai. Ziua urmeaza sa fie aleasa in functie de prognoza meteo si de viteza vantului. Repetarea actiunii va fi efectuata la o saptamana distanta, data exacta depinzand, din nou, de vreme. ... citeste toata stirea