In chiar ziua in care medicii de la Spitalul Victor Babes Timisoara avertizau cu privire la inmultirea numarului de pacienti muscati de capuse, Primaria Timisoara anunta cetatenii orasului ca, in perioada 4-9 mai 2023, daca permit conditiile meteo, se va desfasura o noua actiune de dezinsectie, combatere a tantarilor si larvicidare pe domeniul public al Municipiului Timisoara, intre orele 21-06,Prestatorul autorizat pentru efectuarea acestor lucrari este societatea Coral Impex SRL, prin ... citeste toata stirea