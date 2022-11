Dezvelirea si binecuvantarea statuii Fericitului Episcop martir greco-catolic Ioan Balan

Episcopia Greco-Catolica de Lugoj a anuntat ca dezvelirea si binecuvantarea statuii Fericitului Episcop martir Ioan Balan va avea loc duminica, 20 noiembrie. Statuia Fericitului Episcop Ioan Balan, care a pastorit Eparhia Greco-Catolica de Lugoj intre anii 1936-1959, este amplasata in Piata "Iosif Constantin Dragan" din Lugoj, in fata Catedralei Greco-Catolice "Coborarea Sfantului Spirit". Sfanta Liturghie arhiereasca va fi celebrata in Catedrala "Coborarea Sfantului Spirit", incepand cu ora 10: ... citeste toata stirea