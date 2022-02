Dezvoltare cu bani europeni! Investitii de milioane de euro in infrastructura, sanatate si invatamant, la Faget

Administratia locala a orasului Faget are mai multe proiecte ample, care vor intra in lucru in acest an. Acestea vizeaza dezvoltarea in continuare a infrastructurii terestre si subterane a urbei, dar vor fi investitii serioase si pe partea de sanatate si invatamant.Pe Programul "Anghel Saligny" exista depuse deja doua proiecte, unul de reabilitare a drumului dintre Faget si satul apartinator Bunea Mare, iar celalalt de extindere a asfaltarilor pe strazile orasului si constructia de rigole si ... citeste toata stirea