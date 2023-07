In urma misiunii de control care a avut loc, in data de 11.07.2023, la Centrul de Plasament Lugoj, aflat in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis institutia face precizari, din necesitatea de a clarifica opiniei publice situatia acelui centru.Prin Strategia Judeteana, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis are ca obiectiv pentru protectia copilului - Dezvoltarea de servicii alternative la ingrijirea institutionala - ... citeste toata stirea