Diagnosticarea cancerului de plaman folosind tesut inghetat la -89 de grade Celsius. Criobiopsia, metoda unica in vestul tarii, la Timisoara

TIMISOARA. Procedura unica in vestul tarii pentru diagnosticarea cancerului de plaman.Pneumologii Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes Timisoara folosesc un dispozitiv ultraperformant pentru realizarea biopsiilor in timpul endoscopiilor bronsice. Acesta permite realizarea a ceea ce in literatura de specialitate este prezentat drept criobiopsie. in fapt, este o metoda prin care cancerul pulmonar poate fi diagnosticat mai usor. Aparatul este prevazut cu o sonda cu ajutorul careia este ... citeste toata stirea