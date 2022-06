Dialog despre necesitatile copiilor cu nevoi speciale

Teatrul National din Timisoara va gazdui duminica, 5 iunie, in Sala 2, de la ora 11, un dialog public privind capacitatea societatii de a raspunde necesitatilor copiilor cu nevoi speciale si de a-si asuma responsabilitati civice si sociale pentru viitorul lor. Dialogul inchide Atelierul Viitorul copiilor / Future of the children, proiect cuprins in traseul Vocile orasului, parte din programul Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii.Teatrul National a deschis proiectul Vocile orasului in ... citeste toata stirea