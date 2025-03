"Dialoguri deschise despre violenta in scoala" - dezbatere despre fenomene actuale, organizata la UVT

Comunitatea academica a Universitatii de Vest din Timisoara organizeaza joi 27 martie, incepand de la ora 12:30, in Aula Magna UVT, o dezbatere pe marginea unui subiect care se afla pe agenda celor mai acute teme din realitatea scolilor - violenta indreptata asupra minorilor in spatiul scolar.Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea afirma: "Am intalnit prea des in scoli fenomenul violentei. Educatia pentru conduita non-violenta, pentru formarea comportamentelor civilizate si in deplin respect ... citește toată știrea