Proiectul Creativitate si digitalizare pentru o scoala a viitorului se desfasoara pe o perioada de 18 luni, intre 25 octombrie 2021 si 24 aprilie 2023. Axat pe tematica digitalizarii, proiectul a implicat formarea unui numar de 10 cadre didactice in cadrul cursului ,,Going Digital in an Innovative Classroom'', al ITC International, cu sediul in Praga, Cehia. Perioada de desfasurare a cursului a fost 3-7 ianuarie 2022.Participantii sunt cadre didactice care predau in cadrul institutiei, atat ... citeste toata stirea