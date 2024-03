Digitalizarea de la Vama Nadlac 2. Niciun tir supraincarcat nu va mai scapa neobservat

Digitalizarea de la Vama Nadlac Arad! Pe sensul de intrare in Romania, prin punctul de frontiera Nadlac 2 (autostrada A1), CNAIR are in curs de implementare un sistem de preselectie in vederea fluidizarii traficului autovehiculelor de transport marfa.Sistemul este in perioada de testare si calibrare, timp in care se vor imbunatati algoritmii de selectare a traficului greu.Un prim sistem similar a fost introdus de catre DRDP Timisoara in urma cu circa un an, pe sensul de iesire din tara prin ... citește toată știrea