Dimensiunea traficului de migranti din Timis. Peste 700 de dosare clasate in ultimii cinci ani

Judetul Timis s-a confruntat in ultimii ani cu un val de migranti asiatici. Pentru ca tinta lor este sa ajunga in Occident, migrantii cauta solutii de iesire din Romania. Numai in ultimii cinci ani in judetul Timis au fost deschise 1.500 de dosare de trafic de migranti. Atunci cand traficul de migranti se face prin intermediul unor grupari specializate, competenta de investigare este a procurorilor DIICOT. Ultimul raport de activitate al procurorilor DIICOT arata ca in anul 2021 au fost ... citeste toata stirea