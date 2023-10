Dimitrie Musca, proprietarul Combinatului Agroindustrial Curtici Arad, spune ca, in 2023, a obtinut grau, orz si porumb de foarte buna calitate, dar din pacate piata cerealelor merge foarte prost.Musca este foarte revoltat si atentioneaza ca niciun guvern nu ar trebui sa-si distruga propria agricultura, fiindca asta va urma, daca situatia nu se schimba in favoarea fermierului roman.Tot mai multi agricultori au intrat in faliment si vor continua sa falimenteze. Multi isi pierd fermele, ... citeste toata stirea