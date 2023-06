Outdoor Office Day 2023, actiune ce face parte din seria de evenimente Meaning and Fusion of Work, va avea loc la Iulius Town Timisoara, in data de 21 iunie 2023.Evenimentul isi doreste sa aduca impreuna oamenii si companiile care lucreaza in Iulius Town si sa lucreze cateva ore in Iulius Gardens, experimentand in acest fel beneficiile lucrului in aer liber: sedinte sau discutii in aer liber, lucrul dintr-un spatiu alternativ in gradina sau pe terasa, pauza de cafea inlocuita de o plimbare in ... citeste toata stirea