Din bugetul CJT: investitii importante in infrastructura Timisului

Conform proiectului de buget pentru 2025, publicat de Consiliul Judetean Timis, se prevad investitii importante in infrastructura. In ceea ce priveste drumurile putem mentiona: descarcarea A1-Remetea-Centura Sud, care va forma un drum paralel cu DN Timisoara-Lugoj; amenajarea unor noi descarcari de pe Centura sud la Urseni, Mosnita Veche si Giroc; sensuri noi la Albina (in zona descarcarii de pe Autostrada A9) la intersectia dintre Sacosu Turcesc si ... citește toată știrea