Liceul Tehnologic "Ion.I.C.Bratianu" are activitatea fizica suspendata la toate clasele cu exceptia celor de a XII-a (33 clase online din 38), intrucat sunt 6 profesori infectati cu Covid19 - a informat Inspectoratul Scolar Judetean Timis.Numarul imbolnavirilor in ultimele cinci zile (20.03-24.03) a ajuns la 44 elevi si 32, in ... citeste toata stirea