Din cauza secetei prelungite, apa va fi rationalizata in mai multe localitati din vestul tarii

Compania de Apa Arad va rationaliza apa in mai multe localitati din judet, in urmatoarele zile.Din cauza secetei prelungite, autoritatile au lansat un apel catre populatie - sa foloseasca apa cu responsabilitate.Apa potabila va fi rationalizata, incepand de miercuri, in localitatile Gurba, Sicula si Cherelus.Furnizarea va fi intrerupta in intervalul orar 09:00 - 12:00 si 18:00- 21:00 "pentru refacerea rezervei de apa, in conditii de seceta accentuata". ... citeste toata stirea