Din conac, depozit de erbicide si apoi muzeu. La Foeni inca se lucreaza

Proiectul prin care se urmareste redarea frumusetii unei adevarate bijuterii arhitecturale cu o vechime de aproape 300 de ani a fost demarat in ianuarie 2023 si ar fi trebuit sa fie gata in aprilie 2024, dar, din pacate, nu s-a intamplat asa si s-a prelungit perioada de renovare, a constatat Alfred Simonis, presedintele Consiliului Judetean Timis."In urma cu doua luni, la inceput de noiembrie, cand am preluat conducerea Consiliului Judetean Timis, proiectul ajunsese la aproximativ 65-70% si ... citește toată știrea