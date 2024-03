Din Lefkada, pana in Timisoara, cu barca. Expeditia Circumeuropa continua in 2024

De la Timisoara se poate ajunge, pe apa, la Viena sau Budapesta, in Marea Neagra, Marea Mediterana, Marea Nordului sau Oceanul Atlantic. Au tinut sa demonstreze acest lucru membrii echipajul Circumeuropa, care in 2023 au plecat de pe Bega si a ajuns in Grecia, la Lefkada. Anul acesta, aventurierii vor sa inchida cercul si sa vor sa revina, tot pe ape, la Timisoara. Calatoria se va relua acolo unde s-a incheiat anul trecut, in Marea Ionica. De aceasta data, calatoria se va face exclusiv cu ... citește toată știrea