Din lupta sportiva, copiii au avut de castigat! CSM Lugoj - CSO Voluntari 1-3

Vinei, 6 decembrie, CSM Lugoj pierde acasa cu CSO Voluntari, dupa ce in tur noi reusisem un splendid 3-2 pe terenul lor. De data asta, campioana CSOV castiga la Lugoj dupa mai mult de doua ore de joc, cu scorul de 3-1 (25-23, 25-22, 24-26, 25-17).Mai putin in setul al patrulea, meciul a fost foarte echilibrat, dar a ramas intrebarea daca nu avem cumva un "complex" in fata celor de la Voluntari."A fost o partida pasionanta, cu ambele echipe dand totul pentru victorie. CSM Lugoj a condus 23-20 ... citește toată știrea