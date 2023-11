Runda cu numarul 16 din campionatul din cadrul Diviziei D Timis s-a derulat in data de 11 noiembrie.Dupa victoria categorica de pe teren propriu, in fata Belintului, liderul competitiei, CSM Lugoj, a primit vizita Progresului Gataia. Meciul, unul foarte disputat pana in ultimul minut, s-a incheiat cu victoria gazdelor, scorul fiind unul strans: 3-2 (0-0).Pentru lugojeni au marcat Andrei Rus (min. 26) si Dorin Marmaneanu (min. 75, 83, ambele din lovitura de la 11 metri).In urma acestui ... citeste toata stirea