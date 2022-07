Din tabara scolara, la spital cu toxiinfectie alimentara

Zeci de copii de la colegiul C.D. Loga din Timisoara au suferit din cauza unei toxiinfectii alimentare, in tabara la Lacul Rosu. 56 de elevi din clasele a V-a si a VI-a au ales sa petreaca impreuna cateva zile din vara, intr-o tabara, in judetul Harghita.Marti dimineata, elevii au inceput sa se simta rau si au chemat medicul din zona, iar starea copiilor a ramas stabila pana spre seara. La scurt timp dupa ce au luat cina, au inceput sa acuze din nou diverse simptome, dupa ce au consumat, ... citeste toata stirea