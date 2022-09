Dintre cele 87 de adaposturi civile din Timisoara, 46 au fost intabulate, dar 40 raman cu situatie juridica "mai complicata"

Cosmin Tabara, viceprimar al Timisoarei, a reluat miercuri, 28 septembrie, problema adaposturilor de protectie civila din Timisoara, subiect dezbatut in mod special la inceputul razboiului din Ucraina. Noutatea ar fi ca 46 dintre acestea au fost acum intabulate. Altele 40, insa, raman cu situatia juridica "mai complicata". In rest, ar mai fi unul cu toate actele in regula, dar si altele cinci care... exista doar in acte."De drept, exista 92 de adaposturi publice de protectie civila cuprinse ... citeste toata stirea