Diplomatic skills for CSDP Missions, la UV Timisoara

Sub auspiciile Colegiului European de Securitate si Aparare (ESDC), Universitatea de Vest din Timisoara a organizat, in perioada 30 mai - 3 iunie 2022, un nou program de studii postuniversitare din seria "Diplomatic skills for CSDP Missions".Cursurile pilot "Diplomatic skills for CSDP Missions" (Timisoara, iunie 2021) si Advanced Diplomatic Skills for CSDP Missions (Bruxelles, octombrie 2021), organizate de UVT sub egida ESDC, au fost evaluate de Bordul Academic Executiv si apoi validate de ... citeste toata stirea