Alexandra Maria Rigler, directoarea Centrul de Proiecte Timisoara.La mijlocul acestui an, pentru a crea o imagine buna si pentru a controla modul in care este reflectat programul Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii, Primaria Timisoara a bagat mana adanc in bugetul orasului si a inventat "bursele de creatie". Prin Centrul de Proiecte au fost impartiti 720.000 de lei din bugetul local catre 37 de artisti si 23 de jurnalisti, din Timisoara, Bucuresti, Cluj, Sibiu si alte localitati. ... citeste toata stirea