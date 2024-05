Directorul Brantner, controversatul "Costica Fifty Fifty", s-a inrolat in Alianta Dreapta Unita si vrea sa fie, din nou, primar la Severin

Controversatul "Costica Fifty Fifty", 50% in buzunar, 50% la populatie, vrea sa plece din Timisoara. Adus la conducerea Brantner, de city-managerului Timisoarei, Matei Creiveanu, Constantin Gherghe se pare ca este unul dintre putinii olteni care vrea sa se intoarca acasa, la Severin. Si nu oricum, ci chiar in fotoliu de primar, in care a mai stat doua mandate, intre 2008 si 2016, din partea PDL. A mai incercat si la alegerile din 2020, din partea Pro Romania, dar a iesit pe locul trei.Acum, ... citește toată știrea