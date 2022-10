Directorul Florea Dascalu, arestat preventiv dupa ce a fost prins de DNA Timisoara cu spaga, suspendat din CNAIR

TIMISOARA. Prins cu mita in buzunar dupa o partida de vanatoare, Florea Dascalu, director de intretinere drumuri in CNAIR a fost suspendat de la job.Conducerea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania a anuntat ca in acest moment contractul de munca a fost suspendat.Decizia a fost luata luni, dupa ce cu o zi inainte Florea Dascalu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de procurorii DNA Timisoara de luare de mita, trafic de influenta si ... citeste toata stirea