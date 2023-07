Directorul unei scoli din judetul Timis a fost gasit mort, marti dimineata, in zona portului Mangalia, din judetul Constanta. Este vorba de Sorin Daniel Faur, care conducea Scoala Gimnaziala Nr. 12 din satul Maguri, care apartine de Lugoj.Trupul barbatului in varsta de 33 de ani a fost gasit, marti dimineata, in bazinul portuar din Mangalia. Mai precis, oamenii legii de la Serviciului de Politie Transporturi Maritime - Postul de Politie Transporturi Navale Mangalia au fost sesizati cu privire ... citeste toata stirea