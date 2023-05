Primaria Timisoara a anuntat ca a obtinut o victorie definitiva in instanta, in procesul intentat de Sindicatul Liber al Salariatilor din Primaria Municipiului Timisoara prin care acesta a blocat una din seriile de concursuri de angajare organizat in iunie 2022. Dupa decizia de astazi a instantei, care este definitiva, Primaria va relua organizarea concursului pentru 20 de posturi vacante, de la etapa la care s-a oprit in momentul suspendarii.Astazi, prin Decizia nr. 450/02.05.2023, Curtea de ... citeste toata stirea