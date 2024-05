Ditamai Piata 700 incape in jumatate de parcare

La inceputul acestei luni, timisorenii erau anuntati ca in pietele 700 si Doina vor avea loc lucrari de modernizare. In Piata 700 ar urma sa aiba loc amenajarea platformei si refacerea acoperisului, dar si montarea unui sistem modern de climatizare in hala cu flori.La final, fructele si legumele proaspete vor fi expuse spre vanzare pe mobilier si mese noi. Se mai spunea ca santierul va dura circa o luna.Deocamdata, oamenii care vand legume si fructe in Piata 700 au fost mutati ... citește toată știrea