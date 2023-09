Victorie mare pentru fotbalistii de la CSM Lugoj in jocul disputat sambata, 9 septembrie, pe Municipal in fata Timisului Sag, echipa care vrea promovarea in cea de-a treia liga a tarii, dupa ce anul trecut a ratat-o in fata Peciului Nou si a lugojenilor.Formatia pregatita de Arpad Laczko si-a trecut in cont succesul prin golul marcat de Miroslav Radak, in minutul 30.Un meci greu pentru gazde, dar un final de trei puncte, care-i mentine pe prima pozitie, cu un punctaj maxim - 18 puncte si un ... citeste toata stirea