Un avocat din Baroul Timis a fost trimis in judecata de DNA. Anuntul a fost facut vineri, 13 octombrie 2023, de parchetul anticoruptie, care insa nu a facut public numele avocatului.Dosarul a fost finalizat in luna septembrie de catre DNA Timisoara si vizeaza o posibila fapta de trafic de influenta, comisa in 2017. Concret, avocatul este acuzat ca ar fi pretins de la o persoana 40.000 de euro, lasand sa creada ca poate interveni pe langa magistratii unei judecatorii, pentru ca acestia sa ... citeste toata stirea