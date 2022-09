DNA Timisoara confirma ca arhitectul-sef al comunei Giroc, Florin Roman, este urmarit penal pentru luare de mita si abuz in serviciu

Florin Roman, arhitectul-sef al GiroculuiArhitectul sef al comunei timisene Giroc, Florin Octavian Roman, este urmarit penal de procurorii DNA Timisoara, intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita si abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Ancheta are la baza un denunt formulat de cel mai puternic dezvoltator imobiliar din zona, Mueen Al Shawish, care a fost, la randul sau, denuntat de arhitect si, in prezent, este trimis in ... citeste toata stirea