Doar 30 de pacienti cu COVID-19 mai sunt internati in spitale din Timis, patru fiind in sectiile ATI

Doar 30 de pacienti diagnosticati cu COVID-19 mai sunt internati in spitalele din judetul Timis. Dintre acestia, patru se afla in sectiile ATI. Rata de infectare este 0,37 la mie.Potrivit Directiei de Sanatate Publica Timis, luni, in sectiile ATI mai sunt internati doar patru pacienti cu COVID-19. Astfel, la Spitalul Municipal Timisoara sunt internati doi pacienti, iar la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes", respectiv la Spitalul Municipal Lugoj, cate un pacient.In sectiile non-ATI ... citeste toata stirea