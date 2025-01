Doar administratie, la Nadrag! Primaria a implementat proiecte de zeci de mii de euro in 2024 si are planuri de anvergura in 2025

La sfarsit de an 2024, administratia nadrageana si-a contabilizat activitatea si se poate declara multumita de activitate.A reusit sa implementeze mai multe proiecte pe care le-a dus la bun sfarsit si a tins puncte din diverse domenii, precum educatie, social, cultural si chiar administrativ, ating unele prioritati urgente ale comunitatii."Am finalizat reabilitarea liceului, si am asfaltat calea de acces catre acesta, am introdus gazul metan pe doua strazi - Lunca si Tineretului, am terminat ... citește toată știrea