In cursul zilei de vineri, 14 iullie, cele 3 comisii mixte de control formate sub coordonarea Institutiei Prefectului - Judetul Timis au controlat un numar de 15 centre situate pe raza judetului Timis, in localitatile: Ciacova, Giulvaz, Ortisoara, Sanandrei, Masloc, Dumbravita, Buzias, Bucovat, Ghiroda.In urma actiunilor de control nu au fost depistate nereguli de functionare majore la niciun centru. In schimb, au fost aplicate avertismente si amenzi pentru urmatoarele deficiente identificate: