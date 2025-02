Doar in Timisoara si Arad: program gratuit de slabire sanatoasa

Cand incepi sa elimini kilogramele in plus, deschizi o usa catre grija de sine si de sanatatea ta. Reducerea in greutate nu inseamna doar o schimbare fizica, ci o calatorie spre descoperirea echilibrului interior, in care fiecare antrenament si fiecare alegere alimentara te apropie de o versiune mai fericita si mai increzatoare a ta.In aceasta aventura, prezenta unui nutritionist care te invata sa mananci sanatos, a unui antrenor care te invata sa te antrenezi corect si a unui consilier care ... citește toată știrea